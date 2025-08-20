Tales of Xillia Remastered angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe kündigte gestern den nächsten Titel im Rahmen des Tales of Remastered Project an: "Tales of Xillia Remastered".

"Tales of Xillia" ist der erste Titel der Reihe Tales of, bei dem Spielende zwischen zwei Protagonist und Protagonistinnen wählen und die Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven erleben können. In der Remastered-Version taucht ihr erneut in die Welt von Rieze Maxia ein, in der Menschen und Geister in Harmonie zusammenleben.

Die Remastered-Version bietet eine verbesserte Grafik sowie zahlreiche Komfortfunktionen, darunter automatisches Speichern und einen frühzeitigen Zugang zum Rangladen. Diese Neuerungen erleichtern neuen Spielentn den Einstieg und sprechen gleichzeitig Fans an, die die Erstveröffentlichung in Europa vor zwölf Jahren erlebt haben. Zusätzlich sind herunterladbare Inhalte der Originalversion enthalten, darunter Charakterkostüme, Bonusgegenstände und weitere beliebte Extras.

"Tales of Xillia Remastered" verknüpft die Schicksale zweier entschlossener Hauptfiguren und erscheint am 31. Oktober 2025 mit überarbeiteter Grafik und neuen Funktionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch.*