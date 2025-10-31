Tales of Xillia Remastered im Launch-Trailer

Bandai Namco gab heute die Veröffentlichung von "Tales of Xillia Remastered" bekannt und veröffentlichte passend dazu einen passenden Launch-Trailer. (Wir arbeiten aktuell noch am Test.)

"Tales of Xillia Remastered" lässt euch den "Tales-of"-Klassiker, der erstmals 2011 veröffentlicht wurde, mit verbesserter Grafik und neuen Funktionen erleben. Sie begeben sich darin in die Welt von Rieze Maxia, in der Menschen und Geister harmonisch zusammenleben. Die Schicksale von Milla Maxwell, einer mysteriösen, von vier mächtigen Geistern begleiteten Frau, und Jyde Mathis, einem ehrgeizigen Medizinstudenten aus der Hauptstadt, kreuzen sich, als die beiden ein gefährliches Geheimnis entdecken: Das Königreich Rashugal setzt eine mächtige Maschine ein, die der Welt ihr Mana raubt, wodurch alles aus dem Gleichgewicht zu geraten droht. Milla und Jyde begeben sich auf eine Reise, um die Maschine zu zerstören und die Welt zu retten. Die Geschichte kann wahlweise aus der Perspektive einer der beiden Protagonist*innen erlebt werden.

"Tales of Xillia Remastered" enthält zahlreiche Qualitätsverbesserungen, inklusive einer automatischen Speicherfunktion, Zielmarker für reibungslose Erkundungen, der Option, Zufallsbegegnungen auszuschalten und frühem Zugang zum Rangladen. Das Dual Raid Linear Motion-Kampfsystem erlaubt es Spielenden, im Echtzeitkampf Verbündete für Komboangriffe und besondere Unterstützungsfertigkeiten zu rufen, um Gegner zu überwältigen. Weiterhin sind in "Tales of Xillia Remastered" Zusatzinhalte aus dem Original enthalten, darunter Kostüme, nützliche Objekte und andere Extras.

"Tales of Xillia Remastered" ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie PC via Steam erhältlich.