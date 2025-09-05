Square Enix hat inzwischen auch den Pre-Order Trailer zu "Tales of Xillia Remastered" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier stimmt man uns über eine Minute lang auf "Tales of Xillia Remastered" ein. Dabei wird uns natürlich primär gezeigt, was die kommende Neuauflage des Action-Rollenspiels ausmacht. So gibt es etwa packende Story-Sequenzen und In-Game-Szenen zu sehen. Der teilweise epochale Soundtrack ist dabei ebenfalls nicht zu verachten.

"Tales of Xillia Remastered" war im Rahmen der gamescom offiziell angekündigt worden. Im Vorfeld hatte es diesbezüglich bereits zahlreiche Gerüchte gegeben.

"Tales of Xillia Remastered" erscheint am 31. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.