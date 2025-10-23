Tales of Xillia Remastered: Physische Xbox-Version gestrichen

Wie Video Games Plus berichtet, wurde die verpackte Xbox-Fassung von "Tales of Xillia Remastered" für Europa gestrichen. Dass Rollenspiel wird hierzulande also nur in digitaler Form für die Microsoft-Konsole veröffentlicht.

Der Grund für diese Massnahme ist bislang nicht bekannt. Alle Vorbestellungen der physischen Xbox-Version von "Tales of Xillia Remastered" werden demnach gecancelt und alle Vorbesteller erhalten ihr gezahltes Geld zurück. Zudem entschuldigt man sich noch für dadurch entstehende Probleme.

"Tales of Xillia Remastered" war auf der diesjährigen gamescom im August offiziell angekündigt worden. Im Vorfeld hatte es diesbezüglich schon zahlreiche Gerüchte gegeben.

"Tales of Xillia Remastered" erscheint am 31. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.