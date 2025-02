The Talos Principle: Reawakened terminiert

Devolver Digital hat einen konkreten Releasetermin für "The Talos Principle: Reawakened" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis April gedulden.

So ist "The Talos Principle: Reawakened" ab 10. April für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Einen neuen Release Date Trailer gibt es sogar schon jetzt zu sehen.

Bei "The Talos Principle" handelt es sich um ein philosophisches First-Person-Rätselspiel. Wir übernehmen darin die Rolle eines empfindungsfähigen, künstlich intelligenten Wesens, das inmitten einer Simulation der grössten Ruinen der Menschheit platziert wird, welche durch einen undurchschaubaren Dom verbunden werden. Wir müssen dann eine Reihe von zunehmend komplizierten Rätseln lösen, die in eine metaphysische Parabel über Intelligenz und Sinn in einer unvermeidlich verlorenen Welt verstrickt sind.

"The Talos Principle: Reawakened" war im Dezember 2024 angekündigt worden.