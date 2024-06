The Talos Principle 2: Road to Elysium erscheint Mitte Juni

Die Geschichte des bewusstseinserweiterndem existenziellen Puzzlespiel "The Talos Principle 2" von Croteam und Devolver Digital ist noch lange nicht zu Ende. "Road to Elysium" wird euch noch tiefer in diese einzigartige Vision einer post-menschlichen Zukunft führen.

Die dreiteilige Erweiterung bringt einen wieder mit geliebten Charakteren zusammen und stellt die Rätselfähigkeiten durch eine Reihe von neuen, zum Nachdenken anregenden Geschichten auf die Probe.

Nach den Ereignissen in "The Talos Principle 2" setzt "Road to Elysium" die Entwicklung der Roboterwelt fort, bietet eine neue Perspektive auf einige der Schlüsselmomente von 1Ks Reise und fordert mit Rätseln heraus, die sowohl auf neuen als auch auf bereits existierenden Mechanismen basieren.

Die Erweiterung, die am 14. Juni erscheinen wird, besteht aus drei verschiedenen Kapiteln, von denen jedes sein eigenes, unverwechselbares Aussehen und Gefühl hat.