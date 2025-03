Tamagotchi Plaza angekündigt

Bandai Namco kündigte heute an, dass die virtuellen Haustiere ihr Comeback in einem neuen Videospiel feiern. Der neueste Titel der Reihe von "Tamagotchi Connection: Corner Shop" rückt erneut das besondere Gameplay in den Fokus, bei dem es darum geht, in der Welt der Tamagotchi verschiedene Läden aufzubauen und zu führen. Im Spiel hat der Gotchi-König verkündet, dass das Tamagotchi-Fest in Tamahiko Town stattfinden wird. Die Spielenden müssen Prinz Tamahiko dabei helfen, die Stadt für das bevorstehende Festival vorzubereiten.

Es gilt zwölf unterschiedliche Läden am Stadtplatz zu eröffnen, darunter bekannte Standorte aus den Vorgängerspielen wie die Zahnarztpraxis, als auch neue wie die Teestube, das Brillengeschäft oder den Galette-Laden. Jeder Laden bietet ein eigenes Minispiel mit individuellen Mechaniken. Das erfolgreiche Bedienen der Tamagotchi führt zu einem besseren Ruf des Geschäfts, wodurch mehr der über 100 verschiedenen Tamagotchi angelockt werden.

Einige Läden ermöglichen es den Spielenden, Minispiele gemeinsam mit Freunden im Couch-Koop-Modus zu spielen. Zusätzlich bietet das Spiel eine Schnittstelle zur neuesten Generation der Spielzeuge, dem Tamagotchi Uni. Durch die Verbindung von Spielzeug und Spiel auf der Nintendo Switch können Belohnungen wie exklusive Items und Gotchi-Punkte freigeschaltet werden.

"Tamagotchi Plaza" erscheint am 27. Juni 2025 sowohl digital als auch als physische Box für Nintendo Switch.