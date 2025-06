Tamagotchi Plaza erscheint auch für die Nintendo Switch 2

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt heute an, dass "Tamagotchi Plaza", der neueste Teil der Reihe "Tamagotchi Connection: Corner Shop", für Nintendo Switch 2 erscheint. In "Tamagotchi Plaza" übernehmt ihr die Rolle von Ladenbesitzer in Tamahiko Town. Ihr interagiert mit über 100 verschiedenen Tamagotchis, eröffnet, gestaltet und erweitern mehr als ein Dutzend verschiedener Läden und verbessern euren Ruf in der Stadt. Die Nintendo Switch 2 Edition bietet Zugang zu drei exklusiven Läden. Alle Läden nutzen die Maussteuerung der neuen Konsole.

"Tamagotchi Plaza Nintendo Switch 2 Edition" erweitert das Spielerlebnis um drei zusätzliche Läden, sodass insgesamt 15 Stück zur Verfügung stehen. Zu den neuen Läden zählen unter anderem ein Sushi-Restaurant, in dem die Bewegungssteuerung des Joy-Con 2 genutzt wird, ein Shuriken-Geschäft mit Geschicklichkeitselementen sowie ein kombinierter Sushi-Shuriken-Laden, der schnelle Reaktionen erfordert.

Spieler, die bereits die ursprüngliche Nintendo Switch-Version besitzen, können über ein kostenpflichtiges Upgrade-Paket auf die Inhalte der Nintendo Switch 2 Edition zugreifen. Die exklusiven Inhalte werden freigeschaltet, sobald im Spiel auf das Nintendo Switch 2-System gewechselt wird.

Das Spiel führt die bekannte Spielmechanik der Reihe fort: Spieler eröffnen und betreiben verschiedene Läden, bedienen über 100 Tamagotchi-Charaktere und steigern den Ruf der Stadt Tamahiko Town. Ziel ist es, die Stadt auf das bevorstehende Tamagotchi-Fest vorzubereiten, das vom Grossen Gotchi-König angekündigt wurde. Neben bekannten Läden wie der Zahnarztpraxis werden auch neue Shops wie ein Teesalon und ein Brillengeschäft eingeführt. Einige Läden bieten kooperative Minispiele für zwei Spielende im lokalen Mehrspielermodus.

Zusätzlich unterstützt "Tamagotchi Plaza" eine Verbindung mit dem Tamagotchi Uni-Gerät. Durch die Verknüpfung erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Inhalten, die nicht im Basisspiel enthalten sind. Das Tamagotchi Uni-Gerät ist separat erhältlich und nicht in allen Regionen verfügbar.

"Tamagotchi Plaza" erscheint am 27. Juni 2025 für die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2.