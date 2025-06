Bandai Namco versorgt uns mi einem frischen Gameplay-Trailer zu "Tamagotchi Plaza". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern erklärt, was spielerisch von "Tamagotchi Plaza" zu erwarten ist. Eindrücke von der knallbunten Spielwelt gibt es obendrauf.

In "Tamagotchi Plaza" gilt es, in der charmanten Stadt Tamahiko ein Dutzend verschiedener Läden zu leiten, darunter eine Zahnarztpraxis, einen Brillenladen und ein Teegeschäft. Die Spieler nehmen Bestellungen auf, helfen beim Wiederfinden verlorener Gegenstände und verbessern den Ruf ihrer Geschäfte. So lernen sie mehr als 100 Tamagotchi kennen. Im lokalen Ko-op-Modus für zwei Spieler können Freundinnen und Freunde zudem zwei Läden leiten oder gegeneinander spielen.

"Tamagotchi Plaza" erscheint am 27. Juni für Switch und Switch 2.