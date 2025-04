Tamagotchi Plaza: Nintendo Switch 2 Version angekündigt

"Tamagotchi Plaza" wurde erst in der vergangenen Woche angekündigt und schon gibt es gute Neuigkeiten. So gibt Bandai Namco Entertainment bekannt, dass das bunte Tamagotchi-Spiel auch auf der Nintendo Switch 2 erscheinen wird, und zwar bereits am 27. Juni 2025 zusammen mit der Version für die originale Switch. Einen kurzen Blick darauf können wir bereits in der "Nintendo Switch 2: Partner Sizzle Reel"-Präsentation werfen (ab 01:48).

Über Tamagotchi Plaza

"Der neueste und topaktuelle Titel der „Tamagotchi Connection: Corner Shop“-Reihe erscheint für die Nintendo Switch™!

Tamagotchi-Plaza befindet sich in Tamahiko-Stadt auf dem Planeten Tamagotchi.

Behandle Karies beim Zahnarzt. Stelle die perfekte Brille beim Optiker her. Serviere Süssigkeiten und Getränke nach Kundenwunsch in der Teestube. Bediene Tamagotchi in 12 einzigartigen Läden und sorge für deren guten Ruf, damit noch mehr Tamagotchi vorbeikommen!

Interagiere mit den Tamagotchi, löse ihre Probleme, führe ihre Läden zum Erfolg und lass die Stadt aufblühen!

Ausserdem ist in einigen Läden zum ersten Mal in der Spielereihe ein Offline-Modus für zwei Spieler verfügbar!

Hab Spass mit Familie und Freunden♪"