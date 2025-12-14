Sony präsentiert TankRat

Fans von Titeln wie "World of Tanks" und "Hardware: Rivals", oder dem etwas älteren "Hardware: Online Arena", bekamen auf der Game Awards 2025 Präsentation eine besondere Überraschung. Mit "TankRat" wurde ein Singleplayer-Titel mit Roguelike-Elementen angekündigt, der an die zuvor genannten Spiele erinnert. Erscheinen soll der Spass im Frühling 2026 für PC und PlayStation 5. Feuer frei:

Über TankRat

"Nach einem Krieg, der die grösste Stadt aller Zeiten in Schutt und Asche gelegt hat, steht die Event Containment Area (ECA) als Monument für die Bestrebungen und den Niedergang der Menschheit. Ein einem Ödland voller Metallhüllen breiten sich die Überreste der menschlichen Gier wie ein mechanisches Geschwür auf der ganzen Welt aus. Es gibt nur noch Stahl und die Menschen müssen ihr Bewusstsein in mechanische „Hüllen“ hochladen, bei denen es sich um mächtige Drohnen handelt, die Panzer aus einem verlorenen Zeitalter zerlegen und kontrollieren können. Du schlüpfst in die Rolle von Whitaker, einem Schlafwandler – einem digitalen Bewusstsein, das in eine robuste Drohne namens Nadel hochgeladen wurde, die dazu entwickelt wurde, die Stürme und Schrecken der ECA zu überleben. Doch dieses Überleben musst du dir hart erkämpfen. Willkommen beim Ende der Welt, es wird Zeit, TankRats zu jagen.

WERDE ZU DEM, WAS DU ZERSTÖRST

Wechsle nahtlos zwischen der beweglichen Nadel und mächtigen Kampfpanzern, während du die ECA erkundest. Bewege dich durch die Überreste einer einst fortschrittlichen Gesellschaft, um alle notwendigen Materialien zu plündern, die du für die Aufwertung deiner Maschine benötigst. Zerlege Gegner, um an deren Waffen, Panzerung und Technologie zu kommen und ihre Teile für dich selbst zu nutzen. Jeder Abstecher ins Ödland ist eine Chance, etwas aufzubauen, dich zu verändern und stärker zu werden.

ZERSTÖRE METALL

Stelle dich in schnellen, grausamen Fahrzeugkämpfen in unterschiedlichen Kampfbedingungen Schwärmen aus korrumpierten Drohnen und Mechmonstern und nimm dich vor den TankRats in Acht – umherstreifenden Überresten von verlorenen Schlafwandlern, die vom Schleier und der Zeit selbst verdorben wurden. Du wirst jede Schwachstelle dieser Metalltitanen ausnutzen müssen, um sie zu Fall zu bringen. Der einzige Weg nach draussen ist hindurch, und der einzige Weg hindurch besteht darin, alles zu zerstören, was sich dir in den Weg stellt.

STEH AUF AUS DEN RUINEN

Highpoint ist eine sagenumwobene Stadt im Himmel, eine stille Wahrheit, die unter der Asche einer verlorenen Zivilisation begraben wurde. Du weisst nicht warum, aber dir ist absolut klar, dass du kämpfen musst, um die Wahrheit über den Schleier – einen radioaktiven Sturm, der die Zeit, die Erinnerungen und die Realität selbst verzerrt – zu lüften. Was bist du bereit zu opfern, um das versprochene Land zu erreichen? Und was wirst du tun, wenn dir die Wahrheit, die du dort finden solltest, nicht gefällt?"