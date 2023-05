Tarisland für PC und Mobile angekündigt

"Tarisland" ist ein MMORPG mit einer Reihe an Biomen voller Kultur, vielen anpassbaren Klassen und einer weiten Welt. Spieler können diese Welt erkunden und ihren eigenen Weg finden, während sie einer spannenden Story folgen. "Tarisland" erscheint noch 2023 für PC und Mobile.

Man sagt, dass es zu Anbeginn des Universums drei ursprüngliche Götter gab: Leith, Acheron und Moira. Sie waren auf mysteriöse Art mit dem Anfang und Ende des Planeten verbunden, nur mit unterschiedlichen Werten und Sichtweisen – bis Leben auf dem Planeten Taris entstand und den Triangular Conflict auslöste. Kann die Gefahr, die von Acheron ausgeht, nicht gestoppt werden, wird Taris fallen.

Vor diesem Hintergrund starten Spieler in ihr Abenteuer. Was auch immer sie sehen, können sie in der riesigen Welt von "Tarisland" bereisen. Verschiedene Biome, Umgebungen und Zivilisationen, jede mit einer eigenen Kultur, bieten einen reichhaltigen Spielplatz voller unterschiedlicher Rassen. Eine Vielfalt von zehn Spielmodi bietet neue Quests und Wege, wie Spieler alle Ecken von Taris diverser und bezaubernder Welt erkunden.

"Tarisland ist ein Projekt, an dem unser Team die letzten drei Jahre mit Leidenschaft gearbeitet hat. Für einige von uns ist es ein Spiel, von dem wir seit einem Jahrzehnt träumen und das wir mit den Spielern teilen möchten. Wir gehen zurück zum Kern eines MMOs und fokussieren uns auf die kleinsten Details und möchten jeden Zentimeter des Gameplays verfeinern."

YangMin, Producer von Tarisland