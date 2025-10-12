Tavern Keeper: Early Access Release-Termin steht fest

"Tavern Keeper" befindet sich seit knapp elf Jahren in der Entwicklung. Im letzten Jahr ist der geplante Early Access wegen zu vieler Bugs ins Wasser gefallen, doch dieses Mal soll es klappen. So kündigt Greenheart Games den Steam Early Access-Start für den 03. November an. Die Tavernen-Management-Simulation in einer humorvollen Fantasie-Welt lässt sich vorab in einer Demo ausprobieren und in einem frischen Trailer bestaunen:

Über Tavern Keeper

Erschaffe deine Oase der Gemütlichkeit

"Baue und dekoriere deine Taverne, beschäftige Personal, fülle deine Speisekammer, triff die Einheimischen, sei der Boss und schmeiss den Laden! Ob urige Dorfschänke oder einträgliche Goldgrube, du entscheidest, wie du deine Taverne führst – und trägst die Konsequenzen.

Wenn das Chaos anklopft

Dutzende verflochtene Spielsysteme sorgen für unvorhersehbare Situationen. Schmutz, Hitze, Lärm, Brennbarkeit, Krankheiten und natürlich eine bunte Mischung von Kunden bescheren immer wieder Überraschungen.

Das ist heute los: Dein halbes Personal liegt mit Schlafsucht im Bett. Die Bestellungen nehmen kein Ende und die Gemüter der Gäste erhitzen sich zusehends. Genauso wie deine Taverne – die steht nämlich in Flammen! Ein Funke einer kaputten Laterne ist genau auf dem falschen Fleck gelandet und niemandem ist es aufgefallen. Ups, vielleicht solltest du lieber die Feuerwehr rufen …

Der Beginn einer aussergewöhnlichen Reise

In einer umfangreichen Story-Kampagne errichtest du Tavernen in einer lebendigen Welt voll mit deinen liebsten Fantasy-Kulturen. Jeder neue Ort hält neue Herausforderungen und aussergewöhnliche Geschichten bereit. Triff unsterbliche Elementare, überliste Halblingsphilosophen und hilf einer wahnwitzigen Ork-Erfinderin.

Ein urkomisches RPG voller Entscheidungen

Entdecke ein magisches Geschichtenbuch, erzählt von Matthias Matschke. Erlebe Hunderte Kurzgeschichten, voller überraschender Wendungen. Irgendjemand braucht immer deine Hilfe. Welche Entscheidungen wirst du treffen?

Designmodus – Schicke Schänke

Dekoriere jeden Winkel deiner Taverne und erschaffe alles von geschäftigen Schankstuben bis hin zu lauschigen Leseecken. Bearbeite Tausende Gegenstände und platziere sie, wo immer du willst. Bei der Gestaltung der Taverne deiner Träume hast du die volle kreative Freiheit.

Deine eigene Gegenstandswerkstatt

Du willst noch mehr? Erstelle mit dem beeindruckenden Designmodus von Tavern Keeper wahre Unikate der Handwerkskunst. Kombiniere Teile, ergänze magische Effekte und teile deine Kreationen mit der Community von Tavern Keeper.

Dein Spiel, deine Welt

Spiele die Einzelspieler-Kampagne auf deine Art mit anpassbaren Spielmechaniken und Optionen für den Geschichtenerzähler, oder stelle dich im Freispiel einer individuellen Herausforderung. Wählst du „Herausfordernd“, will jede Entscheidung strategisch geplant sein und die Tage haben es ganz schön in sich. Fällt deine Wahl auf „Entspannt“, kannst du ganz ohne Stress deine Traumtaverne führen. Du entscheidest.

Unser Liebesbrief an Management-Spiele

Entwickelt von Greenheart Games (Game Dev Tycoon), einem kleinen Indie-Team. Tavern Keeper ist ein Herzensprojekt, an dem wir seit über zehn Jahren arbeiten. Jedes Detail ist handgefertigt, von der Grafik, dem Sound, den Texten und Animationen bis hin zur 3D-Benutzeroberfläche und den vielen Komfortfunktionen. Wir haben keine Mühen gescheut, um ein unvergleichliches Erlebnis zu erschaffen. Immer rein in die gute Stube!"