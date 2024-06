Tavern Keeper erscheint Ende Jahr

Indie-Entwickler Greenheart Games, das Studio hinter Game Dev Tycoon, hat angekündigt, dass ihr charmanter Fantasy-Business-Simulator "Tavern Keeper" im vierten Quartal 2024 für PC im Early Access erscheinen wird. Ausserdem hat das Studio den ersten Gameplay-Trailer zum Spiel enthüllt.

"Tavern Keeper" ist eine detaillierte Business-Management-Simulation, eine kreative Dekorations-Sandbox und ein mundgerechtes interaktives Geschichtenbuch in einem. In dieser humorvollen Fantasiewelt übernehmt ihr die Leitung eurerTaverne und könnt dabei in jedes Detail eintauchen oder euch entspannt zurücklehnen und nach Herzenslust dekorieren.