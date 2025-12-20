Taxi Chaos 2 erscheint vor Weihnachten auf dem PC

Publisher Current Games und Entwicklerstudio Focuspoint Studios kündigen den PC-Launch-Termin für "Taxi Chaos 2" an. Dieser kommt rasend schnell - mit dem 23. Dezember sogar noch vor Weihnachten. Das Spiel soll früh im Jahr 2026 auch für PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen und auch das Xbox Series X/S Symbol taucht im Trailer auf. Die Angaben, wann dies genau sein wird, sind zum Zeitpunkt dieser Meldung allerdings noch widersprüchlich.

Über Taxi Chaos 2

"Taxi Chaos 2 ist ein Arcade-Taxirennspiel in einer Stadt, die von Taxi-Bots beherrscht wird. Sie dominieren die Strassen und treiben menschliche Fahrer an ihre Grenzen. Fahre gegen die Zeit, trickse die Taxi-Bot-Konkurrenz aus und befördere Fahrgäste durch Verkehr, Gefahren und ständig wechselnde Strassen. San Valeda steht niemals still, jede Schicht bringt neue Herausforderungen.

Liefere unter Druck

Deine Schichtzeit ist begrenzt, jede Fahrt zählt. Fahre schnelle Direktfahrten für sofortige Belohnungen oder übernimm fragile Fracht, riskante Routen oder übergrosse Lasten. Manche Aufträge verändern das Fahrverhalten, vom Zusatzgewicht bis zu Raketen am Heck.

Passe dich der Stadt an

Die Strassen bleiben nie gleich. Baustellen, dichter Nebel und gesperrte Taxi-Bot-Zonen blockieren den Weg, während versteckte Abkürzungen neue Möglichkeiten eröffnen. Jede Schicht bringt neue Hindernisse und Chancen.

Übertrumpfe die Taxi-Bots

Taxi-Bots rammen, blockieren und stören deine Fahrten und werden im Verlauf immer aggressiver. Weiche ihnen aus, um die Route sauber zu halten, oder konfrontiere sie, um den Weg freizumachen.

Fahre mit Stil

Dein Taxi spiegelt deinen Fahrstil wider. Wähle Heavy, Sport oder Drift, alle optimiert für reaktives Arcade-Fahren. Heavy pflügt durch das Chaos, Sport setzt auf Geschwindigkeit und Drift hält das Momentum in Kurven. Passe dein Fahrzeug mit kosmetischen Optionen an.

Rüste dein Taxi auf

Schalte neue Fähigkeiten frei und rüste sie passend zu deinem Ansatz aus. Unterstützungsfähigkeiten helfen bei Abkürzungen und Gefahren, während Kampffähigkeiten dich gegen Taxi-Bots durchsetzen lassen.

Spiele auf deine Art

Wähle den Story-Modus mit steigenden Herausforderungen oder starte direkt in den Arcade-Modus für schnelle Rennen und Highscore-Jagden."