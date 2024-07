Teamfight Tactics: Magiechaos-Update

Riot Games gewährt einen ersten Blick auf das neue Update für "Teamfight Tactics", das ab dem 31. Juli 2024 für PC und Mobilgeräte verfügbar ist. In Magiechaos erkundet ihr das Magitorium, ein Schloss voller Kuriositäten, in dem grenzenlose Magie auf uneingeschränkte Vorstellungskraft trifft. Das Update beinhaltet neue Mechaniken, Attribute, Augmentierungen und Champions, darunter drei neue Charaktere. Zudem kündigt Riot Games das nächste globale LAN-Event von TFT an, das vom 13. bis 15. Dezember 2024 in Macao (China) stattfindet.

In Magiechaos könnt ihr eure magischen Fähigkeiten mit der neuen Gameplay-Mechanik namens Glücksbringer erweitern, bei denen es sich um einmalig benutzbare Zauber handelt, die beim Händler erhältlich sind. Das Set umfasst mehr als 100 Glücksbringer, die unterschiedliche Funktionen haben und beispielsweise Kampfstärke verleihen, die Ökonomie verbessern, für Chaos sorgen und andere Attribute verstärken.

"Magiechaos fängt mit seinem skurrilen Setting, den bunten Farben und den unbeschwerten Champions die guten Schwingungen des Sommers ein. Wir wollten den Spieler*innen einen Ort bieten, an dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und beweisen können, dass sie nicht nur die Champions, die sie kennen und lieben, sondern auch unterschiedliche magische Disziplinen beherrschen. Wir freuen uns schon darauf, die Tore des Magitoriums zu öffnen!"

Sam Judd, Set Lead Designer von Magiechaos bei Riot Games

Die ikonische Yordle-Dame Norra aus Legends of Runeterra gibt zusammen mit ihrer besten Freundin Yuumi in Magiechaos ihr TFT-Debüt. Dazu gesellen sich ebenfalls zum ersten Mal die neuen League of Legends-Champions Briar und Smolder. Fans werden in Magiechaos auch ein paar bekannte Gesichter aus vorherigen TFT-Sets wiedererkennen. So kehren der feenhafte Champion Milio nach seinem Debüt in Set 9.5 Zum Horizont und die Drachen-Champions Nomsy und Shyvana aus Set 7 Drachenreiche wieder zurück aufs Schlachtfeld. Ausserdem hat TFT mit League of Legends: Wild Rift zusammen an der Chrono-Skinserie gearbeitet, die in Wild Rift ursprünglich Geschichtenweber hiess.

Das neue Set umfasst zudem 27 Attribute, 60 Champions und circa 140 neue Augmentierungen. Gleichzeitig heisst das Magitorium neue Taktiker willkommen, wie Lumie und Varianten von Lumie und der kleinen Legende Hasi. Zusätzlich werden mit Magiechaos vier neue Chibi-Champions eingeführt: Chibi-Miss Fortune, Chibi-Battle Bunny Miss Fortune, Chibi-Galaktischer Zerstörer Zed und Chibi-Konditorei-Gwen (Prestige). Ausserdem ist die neue Le Bunny Bonbon-Bistro-Arena mit dem Update verfügbar.

"Magiechaos verkörpert die Experimentierfreudigkeit von TFT mit innovativen Thematiken und spielübergreifenden Kollaborationen, während das starke Fundament der Gameplay-Erfahrung erhalten bleibt.Wir freuen uns schon sehr, dabei zuzusehen, wie unsere Spieler*innen ihre magischen Talente und einige spassige Überraschungen entdecken."

Peter Whalen, Game Director von Teamfight Tactics bei Riot Games

Neben der Info zum neuen TFT-Update gibt Riot Games auch die Pläne für die TFT Macao Open (TMO) bekannt, das zweite globale LAN-Event, das von 13.–15. Dezember 2024 stattfindet. Das Turnier gibt 512 Teilnehmer*innen aus der ganzen Welt die Möglichkeit, um ein Preisgeld in Höhe von 300'000 $ und den Titel des Champions der TFT Macao Open zu kämpfen.