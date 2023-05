Teamfight Tactics: Neues Set

Riot Games kündigt das neueste Set für sein PvP-Strategiespiel "Teamfight Tactics" an. In "Runeterra – Erneuerung" könnt ihr eure Spiele personalisieren – von kosmetischen Gegenständen bis hin zur Herangehensweise an jeden Kampf. "Runeterra – Erneuerung" ist ab heute auf dem PBE und ab dem 14. Juni auf den öffentlichen Servern spielbar. Ausserdem kündigt Riot Games ein neues TFT LAN-Event an, welches im Dezember in Las Vegas stattfinden wird.

In "Runeterra – Erneuerung" geht es darum, dass Spieler sich von Anfang an auf ihren bevorzugten Spielstil konzentrieren können. Die Partien beginnen mit einer neuen Phase vor den eigentlichen Lobbys, in denen sich die Spieler*innen über das neue Legendensystem für einen Spielstil entscheiden können.

Die von Riot geschaffene Welt Runeterra ist nicht nur die Heimat von "League of Legends", sondern auch der animierten Netflix-Serie "Arcane". "Runeterra – Erneuerung" bietet euch die Möglichkeit, durch die Auswahl bestimmter Regionsportale verschiedene Bereiche dieser Welt zu besuchen, wobei jede Region einzigartige Gameplay-Elemente aufweist.

Zusätzlich freut sich Riot Games, bekannt geben zu können, dass Teamfight Tactics seine Präsenz im E-Sport weiter ausbaut. Nach vier Jahren und fünf globalen Meisterschaften ist TFT stolz, sein erstes globales LAN-Event ankündigen zu können. Dieses wird vom 8. bis 10. Dezember im MGM Grand auf dem Strip von Las Vegas stattfinden.

"Teamfight Tactics: Runeterra – Erneuerung" ist kostenlos spielbar und auf PC, iOS und Android verfügbar. Zusätzlich gibt es Optionen für Crossplay, plattformübergreifende Fortschritte sowie kooperatives Spiel zwischen allen Plattformen.