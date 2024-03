Teamfight Tactics: Neues Update

Riot Games stellt im neuen Dev-Drop Tintengeborene Fabeln, das neue Update zu" Teamfight Tactics", vor. "Teamfight Tactics: Tintengeborene Fabeln" erscheint mit Patch 14.6 und lässt kleine Legenden eine Reise durch eine mystische und antike Welt voller Fabelwesen und legendärer Helden antreten.

Tintengeborene Fabeln lädt dazu ein, in eine Welt voller Mystik einzutauchen.

"Wir wollten den Spielern nach Remix Rumble ein etwas ruhigeres Set bieten. Wir wussten, dass Remix Rumble die Spielenden auf die grosse Party in Teamfight Tactics eingestimmt hat, aber nach dieser Party wollten wir ihnen ein Set geben, in dem sie sich zurücklehnen, tief durchatmen und einen Urlaub in einer mystischen und natürlichen Welt geniessen können. Mit Inkborn Fables wollten wir eine andere Stimmung in TFT erforschen und sehen, ob wir TFT nutzen können, um einige wunderbare Mythen und Legenden zu erzählen."

Lynda Tang, Set Lead Designer

"Teamfight Tactics: Tintengeborene Fabeln" ist die 11. Spielaktualisierung für TFT und ist ab 20. März 2024 auf PC und Mobilgeräten spielbar.