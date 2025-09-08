Teamfight Tactics trifft auf Roguelite-PvE

Riot Games teilte heute mit, dass "Teamfight Tactics" im neuen Update "Ao Shins Aufstieg" einen zeitlich begrenzten PvE-Modus erhält, in dem ihr euch im Einzelspielermodus immer schwieriger werdenden PvE-Kämpfen und Bossen stellt. Das Besondere daran ist der Roguelite-Stil, der dauerhaften Fortschritt ermöglicht. "Ao Shins Aufstieg" ist ab dem 24. September spielbar.

Neuhe Inhalte

Der Berg ruft: Spieler klettern den Berg hinauf und verstärken ihr Team dabei mit Augmentierungen, um sich auf einen besonders mächtigen Boss vorzubereiten.

Spieler klettern den Berg hinauf und verstärken ihr Team dabei mit Augmentierungen, um sich auf einen besonders mächtigen Boss vorzubereiten. Verschiedene Schwierigkeiten: In "Ao Shins Aufstieg" entscheiden Spieler selbst den Schwierigkeitsgrad. Da verschiedene Bosse, Bergführer und weitere Aspekte angepasst werden können, bleibt jeder Spieldurchlauf individuell.

In "Ao Shins Aufstieg" entscheiden Spieler selbst den Schwierigkeitsgrad. Da verschiedene Bosse, Bergführer und weitere Aspekte angepasst werden können, bleibt jeder Spieldurchlauf individuell. Schlüsselmechanik Bergführer: Mit steigendem Fortschritt erhalten Spieler Zugriff auf eine breite Palette an Bergführern, die ihnen neue Strategien und Fähigkeiten ermöglichen. So gewährt beispielsweise Zoe zufällige Beute, während Kriegerkönigin Gwen Zugang zu mächtigen Gegenständen aus verschiedenen TFT-Sets bietet.

Neben neuen Mechaniken bietet "Ao Shins Aufstieg" auch neue kosmetische Inhalte, darunter ein neues Portal sowie Sticker und die kleinen Legenden Erweckter Ao Shin und Sol-Vorbote Ao Shin.

"Ao Shins Aufstieg repräsentiert alles, was wir an TFT lieben: Experimentiermöglichkeiten, Strategie und eine Prise Chaos. Gleichzeitig weist der Modus jedoch einen Roguelite-Kniff auf, der von den Spieler:innen verlangt, sich anzupassen und durchzuhalten. Dieser Modus mit Fortschrittssystem ist unser bisher ambitioniertestes PvE-Experiment und baut auf dem starken globalen Engagement der Spieler:innen für K.O.-Kolosseum (Set 15) auf. Er ist ein grosser Schritt auf dem Weg, den TFT-Spieler:innen mehr Spieloptionen, mehr Möglichkeiten, an die eigenen Grenzen zu gehen, und mehr Gründe für einen weiteren Durchlauf zu bieten."

Christina Jiang, Events Product Lead von Teamfight Tactics

"Mit Ao Shins Aufstieg wollen wir TFT mit frischen neuen Mechaniken, die das Kern-Gameplay erweitern, voranbringen. Die Bosse entwickeln sich durch unterschiedliche Modifikatoren weiter und das neue Fortschrittssystem sorgt dafür, dass jeder neue Durchlauf auf dem vorherigen aufbaut – so können die Spieler:innen mit verschiedenen Herangehensweisen experimentieren und sich einer Herausforderung stellen, die sich stets verändert."

Michael ‚Skip‘ Scipione, Senior Game Designer von TFT

"Teamfight Tactics: Ao Shins Aufstieg" erscheint kurz nach der Veröffentlichung von Patch 15.5 am 24. September um 19:00 Uhr. Der Modus wird bis zum Ende von Patch 15.6 am 8. Oktober verfügbar sein.