Tears of Metal bald im Early Access

Entwickler Paper Cult Games hat einen Termin für den Early-Access-Start von "Tears of Metal" verkündet. Nähere Details dazu hat man ebenfalls verraten.

Demnach wird der Early Access von "Tears of Metal" am 22. Juli beginnen. Besagte Version soll laut den Entwicklern die komplette Kernerfahrung bieten, also etwa den vollständigen Fortschrittszyklus von Anfang bis Ende. Dazu können wir uns etwa auf drei Akte mit sämtlichen Inhalten und drei spielbare Helden freuen. Selbstverständlich werden diese Inhalte mi Laufe des Early Access stetig erweitert.

Einen sehenswerten Release Date Teaser zu "Tears of Metal" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser gefällt unter anderem mit flotten Gameplaysequenzen.

"Tears of Metal" war beim Summer Game Fest 2024 für den PC enthüllt worden.