Anniversary Trailer zu Tekken 8

Bandai Namco hat "Tekken 8" mit einem Anniversary Trailer bedacht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird über eine Minute lang der erste Geburtstag von "Tekken 8" gewürdigt. Neben der Präsentation von einigen knackigen Gameplaysequenzen steht dabei auch der Dank an die Community im Vordergrund. Die Geschichte der Prügelspielserie wird in diesem Kontext ebenfalls hervorgehoben.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.