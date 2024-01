Tekken 8: Bandai Namco überrascht mit Live-Action-Trailer

Der Release von „Tekken 8“ steht kurz bevor und Bandai Namco überraschte die Fans mit einem unkonventionellen Live-Action-Trailer zum Spiel.

In wenigen Tagen erscheint „Tekken 8“ und um das zu feiern, veröffentlichte Bandai Namco einen neuen, aber ungewöhnlichen Trailer. Zu sehen sind einige bekannte Gesichter wie Hafthor Björnsson aus „Game of Thrones“ sowie professionelle „Tekken“-Spieler wie Arslan Ash, KingJae, Geni1us und Sephiblack. „Bereitet euch auf die nächste Schlacht vor“, steht in der Videobeschreibung geschrieben.

Das Spiel selbst wird am 25. Januar für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und aus den Kommentaren geht hervor, dass Fans nicht nur den Trailer feiern, sondern es gar nicht mehr abwarten können, sich in „Tekken 8“ zu stürzen.