Barrierefreiheitsoptionen von Tekken 8 werden überarbeitet

Die Barrierefreiheitsoptionen von "Tekken 8" werden irgendwann in der Zukunft mit einem Update überarbeitet. Diese Ankündigung kommt von Director Katushiro Harada höchstpersönlich.

Demnach hatten Spieler der Demo von "Tekken 8" vor allem die Barrierefreiheitsoption für Farbenblinde moniert. Harada hatte dem zunächst entgegen gehalten, dass diese nicht richtig verstanden worden sei. Wann das Update für besagte Optionen erscheint, ist noch nicht bekannt.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erscheint am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.