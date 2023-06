Tekken 8 - Closed Network Test (CNT) angekündigt

Bandai Namco Europe kündigt an, dass ausgewählte Spieler "Tekken 8" ab dem 21. Juli 2023 während eines Closed Network Test (CNT) auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC ausprobieren können.

Im "Tekken 8" CNT werden Online-Ranglistenkämpfe mit plattformübergreifendem Matchmaking spielbar sein. Zur Verfügung stehen dabei insgesamt 16 Charaktere, darunter Jin, Kazuya, Paul, Law, King, Lars, Jack 8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan und der neu angekündigte Claudio. Mit Urban Square, Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum und Arena wird es fünf Stages geben.

Der Zugang zum CNT ist limitiert und wird an diejenigen verteilt, die sich schnell genug angemeldet haben. Der CNT teilt sich in zwei verschiedene Sessions auf: Der 1. CNT wird nur auf PlayStation 5 verfügbar sein, der 2. CNT dann auf allen drei Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Teilnehmende des 1. CNT auf PlayStation 5 werden auch am 2. CNT teilnehmen können.

Um teilzunehmen, wird kein Abonnement bei Xbox Live Gold oder PlayStation Plus nötig sein.

Genaue Daten und Zeiten für den "Tekken 8"-CNT

CNT – Nur auf PlayStation 5

Juli, 10:00 Uhr CEST – 24. Juli, 9:00 Uhr CEST – Wartungsarbeiten vom 21. Juli, 22:00 Uhr CEST bis 22. Juli, 1:00 Uhr CEST



CNT – PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC