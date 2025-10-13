Tekken 8: Dezember-Termin für die nächste DLC-Kämpferin

Bandai Namco hat einen konkreten Releasetermin für die nächste DLC-Kämpferin von "Tekken 8" verkündet. Demnach ist diese im Dezember verfügbar.

Konkret ist Miary Zo, so der Name der jungen Frau, ab 1. Dezember für sämtliche Besitzer des Season 2 Character Pass von "Tekken 8" verfügbar. Alle anderen werden drei Tage später bedient. Einen umfangreichen Gameplay-Trailer zu dem Neuzugang gibt es schon jetzt zu sehen.

Miary Zo aus "Tekken 8" beherrscht den Moraingy-Kampfstil. Dabei handelt es sich um einen traditionellen Kampfsport aus Madagaskar, welcher während der Maroseranana-Dynastie zwischen 1675 und 1896 im Königreich Sakalava entstand. Der waffenlose Stil kombiniert Faust- und Beintechniken und wird häufig auch von Musik und Tanz begleitet. Die Regeln variieren dabei. Erlaubt sind meist Schläge, Tritte und Ausweichbewegungen, in manchen Fällen aber auch Kopfstösse.

"Tekken 8" ist seit 26 Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.