Tekken 8: Termin für die nächste DLC-Kämpferin

Bandai Namco hat den Releasetermin der nächsten DLC-Kämpferin für "Tekken 8" verkündet. Einen ausführlichen Gameplay-Trailer zu dieser hatte man auch zu bieten.

Demnach wird Kunimitsu, so der Name der kommenden DLC-Kämpferin für "Tekken 8", ab 27. Mai für Inhaber des Season 3 Character Pass verfügbar sein. Alle anderen müssen sich bis zum 1. Juni gedulden, was aber auch zu verschmerzen sein dürfte.

Bereits jetzt wird uns Kunimitsu aus "Tekken 8" mit einem detaillierten Gameplay-Trailer schmackhaft gemacht. Dieser zeigt fast vier Minuten lang hauptsächlich Prügelaction mit ihr in unterschiedlichen Umgebungen.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.