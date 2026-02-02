Tekken 8: Dritte Season vorgestellt

Bandai Namco hat die dritte Season von "Tekken 8" angekündigt. Einen groben Fahrplan inklusive Trailer hatte man simultan auch zu bieten.

Demnach erwarten uns in der dritten Season von "Tekken 8" folgende neuen Inhalte:

Spätes Frühjahr: Kunimitsu

Sommer: Bob

Herbst: Roger Jr.

Winter: Bisher unangekündigter Kämpfer und Stage

Das entsprechende Update für die dritte Season von "Tekken 8" wird am 9. bzw. 10. Februar verfügbar sein. Für den 16. bzw. 17. März ist zudem ein weiteres Update mit zahlreichen Optimierungen angedacht.

Schon jetzt stimmt uns ein flotter Gameplay-Trailer über viereinhalb Minuten lang auf die dritte Season von "Tekken 8" ein. Darin bekommen wir unter anderem die neuen Kämpfer genauer vorgestellt.

Die letzte DLC-Kämpferin der zweiten Season von "Tekken 8" war mit Miary Zo im Dezember 2025 veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Tekken 8" ist seit 26 Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.