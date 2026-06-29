Tekken 8: Neuer Gameplay-Trailer

Bandai Namco versorgt uns mit einem frischen Gameplay-Trailer zu "Tekken 8". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns mit Bob ein weiterer Neuzugang für "Tekken 8" vorgestellt. Dabei zeigt man seine ikonischen Moves und hebt auch immer mal wieder hervor, dass der perfekte Körper eben doch nicht alles im Leben ist. Bob wird übrigens ab 19 .August für "Tekken 8" verfügbar sein.

Mit Kunimitsu wurde erst Anfang des Monats der jüngste DLC-Kämpfer für "Tekken 8" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.