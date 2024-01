Tekken 8: Happy Launch-Day!

"Tekken 8", der neuste Teil der "Tekken"-Reihe, ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Ihr könnt euch auf spannende Kämpfe basierend auf der Unreal Engine 5, neue Gameplay-Modi, zerstörbare Umgebungen und mehr freuen. Natürlich haben wir das neuen "Tekken 8" auch bereits für euch getestet. (Metacritic: 90%)

In Form von "Tekken 8" feiert Bandai Namcos altehrwürdige Prügelspielreihe ihr grosses Comeback! Darin geht die Mishima-Kazama-Familienfehde zwischen Jin und seinem Vater Kazuya in die nächste Runde. Natürlich stürzen sich auch einige neue Charaktere in aggressiver denn je geführten Kämpfen in die Arena. Weiter zum Test von "Tekken 8 (inkl. Review-Video).

Einige der Features