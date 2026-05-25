Tekken 8: Nächster Kämpfer der dritten Season vorgestellt

Bandai Namco hat den nächsten Kämpfer der dritten Season von "Tekken 8" enthüllt. Einen ersten Teaser dazu hatte man ebenfalls parat.

Demnach wird auch Yujiro Hanma aus der Baki-Serie die Kämpferriege von "Tekken 8" verstärken. Als Releasefenster dafür wird Anfang 2027 angegeben, wobei ein genauer Termin natürlich noch folgen wird.

Der kommende Neuzugang wird uns jetzt schonmal mit einem Teaser über eineinhalb Minuten lang schmackhaft gemacht. Darin bekommen wir hauptsächlich Sequenzen gezeigt, die konzeptionell an einen Comic erinnern.

Bereits am 1. Juni können wir uns in Form von Kunimitsu auf eine frische DLC-Kämpferin für "Tekken 8" freuen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.