Tekken 8: Kunimitsu seit heute verfügbar

Bandai Namco gab bekannt, dass Kunimitsu, der erste Charakter des Season 3-Passes für "Tekken 8", ab sofort verfügbar ist. Kunimitsu, bekannt als die "bezaubernde Diebin", steht allen Spielenden über den Season 3-Pass oder als Einzelkauf zur Verfügung.

Kunimitsu die Zweite kehrt als Meisterin der Tarnung und List in den Kampf zurück. Während sie sich als Schülerin an der Mishima Polytechnischen Schule tarnt, spürt sie Informationen über den Mishima-Zaibatsu auf und schmiedet ein wertvolles Bündnis mit Reina. Nachdem sie ein uraltes Dokument entschlüsselt hat, führt Kunimitsus Weg sie dazu, die Kuatatou zu erlangen – neun verfluchte Klingen, in denen böse Geister gefangen sind. Um nun die Verfluchte Klinge von Yoshimitsu, dem Erzfeind ihrer Mutter, zu stehlen, stürzt sich Kunimitsu mit neuen, mächtigen Techniken in den Kampf. Während sie ihr Ziel im Visier hat, schwört sie: „Bitte halte noch ein wenig durch, Mutter. Die Verfluchte Klinge Yoshimitsu gehört mir.“

Dieses Update folgt zudem auf eine wichtige Ankündigung auf der Combo Breaker 2026, bei der Yujiro Hanma als vierter und letzter Charakter vorgestellt wurde, der dem "Tekken 8" Season 3 Pass beitritt. Neben Kunimitsu, Bob und Roger Jr. vervollständigt „das stärkste Wesen der Erde“ die Charakterauswahl des Season 3 Passes; weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

"Tekken 8" knüpft an die tragische Geschichte des Mishima-Clans an, die von erbitterten Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn geprägt ist, und hebt die Handlung auf eine ganz neue Ebene. Mit der Einführung bisher nicht spielbarer Charaktere aus der Serie müssen die Spieler versuchen, Kazuyas Schreckensherrschaft zu beenden.