Tekken 8 - Season 3: Kunimitsu

Nicht die Kunimitsu "Tekken 1 & 2" kehrt zurück ins "Tekken 8" sondern ihre Tochter Kunimitsu mit der wir in "Tekken 7" schon das Vergnügen hatten.

Der erste Charakter aus der 3. Season leidet nicht durch die offensivere Mechaniken oder dem Hit-System des Spiels. Ganz im Gegenteil! Die Entwickler haben ihr Move-Set bestens darauf angepasst und auch noch etwas erweitert.

So kann sie jetzt beispielsweise neu direkte Angriffe mit ihren aufsteigenden Feuer kontern, die neben den Schaden den Gegner sofort zu Boden bringen.

Aber auch ihre Angriffe und erweiterten Kombos fühlen sich viel aggressiver an was den Spass mit Kunimitsu absolut zugutekommt. Zumindest für die, die "Tekken" hin und wieder spielen und nicht gerade kompetitiv. Denn da könnte sie zu einem ziemlich widerlichen Gegner werden.

Ab dem 1.Juni ist es dann soweit.