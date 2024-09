Tekken 8: Nächster DLC-Kämpfer bestätigt

Bandai Namco hat den nächsten DLC-Kämpfer für "Tekken 8" in Aussicht gestellt. Demnach können wir uns schon bald auf Heihachi Mishima freuen.

Konkret ist Heihachi Mishima bereits ab 30. September als Teil der Season 1 in "Tekken 8" verfügbar. Für alle anderen ist es ab 3. Oktober soweit. Ein Trailer stellt uns den Neuzugang über vier Minuten lang vor.

Am 30. September erscheint ausserdem ein kostenloses Update für "Tekken 8". Es fügt das Story-Kapitel "Unforgotten Echoes" hinzu.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.