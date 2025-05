Tekken 8: Nächster DLC-Kämpfer & drei Updates am Horizont

Bandai Namco hat jetzt enthüllt, wie es mit "Tekken 8" in den nächsten Monaten weitergehen wird. Schnell wurde klar, dass es Fans des Prüglers auch künftig nicht langweilig werden dürfte.

So sind ab morgen, dem 3. Juni und irgendwann im Sommer jeweils Updates für "Tekken 8" verfügbar. Neben kosmetischen Inhalten und diversen Kollaborationen können wir uns dabei auch auf den zusätzlichen Kämpfer Fahkumram freuen. Er ist ebenfalls irgendwann im Sommer erhältlich.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.