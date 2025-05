Tekken 8: Nächster DLC-Kämpfer terminiert

Angekündigt ist Fahkumram, der nächste DLC-Kämpfer für "Tekken 8", ja schon länger. Aber erst jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin für ihn.

Demnach wird Fahkumram ab 7. Juli für Inhaber des Season 2 Character Pass von "Tekken 8" verfügbar sein. Alle anderen werden drei Tage später bedient. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal fast vier Minuten lang mit atmosphärischen Spielsequenzen auf den kommenden Neuzugang ein. Als Zusatzinfo erfahren wir noch, dass irgendwann im Herbst Arrmor King folgt und am 30. September das kostenlose Story-Kapitel "Unforgotten Echoes" auf dem Programm steht.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.