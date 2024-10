Tekken 8: Neues Update verfügbar

Heihachi Mishima kehrt in "Tekken 8" zurück und erweitert damit das Roster an spielbaren Charakteren auf 35. Er ist der dritte DLC-Charakter und folgt somit Eddy Guerrero und Lidia Sobieska. Dem "King of Iron Fist" gelang es von den Toten wiederaufzuerstehen, um nun mit dem neu erlernten Kampfstil der "Tekken 8"-Mönche das "King of the Iron Fist"-Turnier aufzumischen.

Die Rückkehr des Eisernen Opas beinhaltet zusätzlich die neue Arena Genmaji Temple, welche optional und einzeln zum Kauf verfügbar ist. Das neue Update 1.08 bringt auch kostenlose Inhalte ins Spiel. Die neue Story-Episode Unforgotten Echoes erzählt die Geschichte von Eddy und Lidia und gibt weitere Details zu Heihachis Comeback in "Tekken 8" preis. Alle drei DLC-Charaktere sind in diesem Modus kostenlos spielbar.