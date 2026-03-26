Tekken 8: Notfall-Patch in der Mache

Bandai Namco gibt bekannt, dass man an einem Notfall-Patch für "Tekken 8" arbeitet. Dies hat einen guten Grund.

Die Idee dahinter ist, dass man die Fans damit wieder zurückgewinnen möchte, nachdem die dritte Season von "Tekken 8" auf überwiegend negative Kritiken gestossen war. So war ursprünglich ein "zurück zu den Wurzeln" dafür in Aussicht gestellt worden, aber für die überwiegende Mehrzahl der Spieler fühlte sich alles immer noch an, als wäre es nach dem gleichen Muster gestrickt worden. Wann besagter Notfall-Patch erscheint, ist noch unklar.

Die dritte Season von "Tekken 8" war Anfang Februar mit einem Gameplay-Trailer vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Tekken 8" ist seit 26 Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.