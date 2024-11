European Tekken Cup 3: Schweizer Major Qualifier

Der Schweizer Fighting-Game-Verein HardRead lädt am 30. November und 1. Dezember zum Hidden Retreat in die Mehrzweckanlage Teuchelweiher in Winterthur ein.

In Zusammenarbeit mit Bandai Namco bietet dieses Event nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern ist auch ein Major Qualifier für den prestigeträchtigen European Tekken Cup 3.

Wer nicht vor Ort sein kann, kann die Turniere live auf unserem Twitch-Channel verfolgen, die Top 8 werden auch auf dem offiziellen "Tekken"- Channel übertragen.

Sichert euch wertvolle Punkte für den Weg zum European Tekken Cup 3!

Datum/Zeit: 30.11 & 01.12.2025, jeweils 10-18:00

Ort: Mehrzweckanlage Teuchelweiher, Winterthur

Detaillierte Informationen und Zeitplan