Tekken 8 auch für Switch 2?

Im Rahmen des Fighting Game Turniers Evo wurde Director Katsuhiro Harada von Bandai Namco auch auf eine eventuelle Switch-2-Fassung von "Tekken 8" angesprochen. Dabei hat er diese nicht völlig ausgeschlossen.

In diesem Zusammenhang erklärt Harada, dass eine Switch-2-Umsetzung von "Tekken 8" zwar technisch machbar sei, aber auch mit einem erheblichen Entwicklungsaufwand verbunden wäre. Dies würde zudem hohe Kosten verursachen.

Eine Anpassung an die Switch 2-Hardware erfordert laut Harada auch umfangreiche Arbeiten an dem Prügler. Aus wirtschaftlicher Sicht sei die Konsole aber erfolgreich und biete die Chance, ein grösseres Publikum zu erreichen. Trotzdem mache der nötige Aufwand die Entscheidung sehr komplex. Aktuell gibt es deshalb auch keine Pläne dafür oder gar offizielle Ankündigungen.

"Tekken 8" ist seit 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.