Tekken 8: Demo hat positiven Effekt

Ende des Monats können wir "Tekken 8" bekanntlich endlich selbst in Angriff nehmen. Jetzt hat Produzent Katsuhiro Harada verraten, dass die seit kurzem verfügbare Demo des Prüglers einen positiven Effekt hatte.

So verrät Harada, dass seit der Veröffentlichung des spielerischen Appetithappens die Vorbestellungen von "Tekken 8" kräftig zugenommen hätten. Ausserdem verspricht er, dass das dadurch erhaltene Feedback noch in die Vollversion einfliesst und etwa Last-Minute-Bugs beseitigt werden.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erscheint am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.