Tekken 8: Downloadumfang auf PS5

In wenigen Tagen dürfen wir in "Tekken 8" endlich selbst losprügeln. Jetzt ist auch bekannt, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

Laut PlayStation Game Size hat die PS5-Fassung von "Tekken 8" nämlich einen Umfang von genau 80,137 GB. Erfahrungsgemäss dürften sich die anderen Versionen in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erscheint am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.