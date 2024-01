Tekken 8: Erster DLC-Kämpfer bekannt

Bandai Namco hat den ersten DLC-Kämpfer für "Tekken 8" offiziell angekündigt. Ein Season Pass wurde im selben Atemzug ebenfalls bestätigt.

Beim ersten DLC-Kämpfer für "Tekken 8" handelt es sich um keinen Geringeren als Eddy Gordo, welcher sein Debüt im dritten Teil feierte. Eddy wird irgendwann im Frühjahr ergänzt und ist Teil des Season Pass, welcher insgesamt vier Charaktere umfasst. Die drei weiteren folgen im Sommer, Herbst und Winter.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erscheint am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.