Tekken 8: Minispiel bestätigt

Über mangelnde Informationen zu "Tekken 8" konnten wir uns in letzter Zeit wahrlich nicht beschweren. Jetzt wurde das Comeback eines populären Minispiels offiziell bestätigt.

So ist dem japanischen PlayStation-Blog zu entnehmen, dass "Tekken Ball" in "Tekken 8" sein Comeback feiern wird. Besagter Ball verhält sich diesmal allerdings sehr mysteriös und ist natürlich im Strandbereich zu finden. In der kommenden Beta kann der Modus allerdings noch nicht angetestet werden.

"Tekken Ball" war erstmals in "Tekken 3" auf der guten alten PlayStation am Start. In der Wii-U-Fassung von "Tekken Tag Tournament 2" sorgte der Modus ebenfalls für kurzweilige Sessions.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erscheint am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.