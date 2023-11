Tekken 8: Neuer Gameplay-Trailer

Bandai Namco hat einen frischen Gameplay-Trailer zu "Tekken 8" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns Rückkehrer Leo aus "Tekken 8" über zwei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Einen Teil seiner umfangreichen Movepalette gibt es in diesem Kontext natürlich ebenfalls zu sehen.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erscheint am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.