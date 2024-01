Tekken 8: Neuer Trailer

Bandai Namco hat einen weiteren Trailer zu "Tekken 8" veröffentlicht. Dieser richtet sich vor allem an neue Fans des Prüglers.

Hier wird nämlich unter dem Titel "Story So Far" fünf Minuten lang die Geschichte vor "Tekken 8" zusammengefasst. Als Erzähler fungiert dabei Brian Cox. Gameplay aus den diversen Serienteilen gibt es in diesem Kontext natürlich auch zu sehen.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erscheint am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.