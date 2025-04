Tekken 8: Patch in Aussicht

Vor allem seit dem Beginn der zweiten Season wird "Tekken 8" für sein Balancing kritisiert. Bandai Namco hat jetzt Abhilfe in Aussicht gestellt.

Konkret hat man einen Patch angekündigt, welcher sich genau diesen Problemen annehmen wird. Exemplarisch werden hier Optimierungen an zwei Moves von Paul and Jack-8 genannt. Releasefenster für besagten Patch ist Mitte bis Ende des Monats, aber einen genaueren Termin erfahren wir sicher bald.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.