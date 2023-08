Tekken 8 terminiert

Für Fans von "Tekken 8" und solche, die es vielleicht noch werden wollen, war die gestrige Opening Night Live zur gamescom sehr lohnenswert. So wurde zunächst einmal ein neuer Trailer zu dem Prügler gezeigt.

Konkret wird uns hier der Einzelspieler-Modus von "Tekken 8" in bewegten Bildern vorgestellt. Ausserdem erfahren wir, dass der Prügelspiel am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erscheint.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.