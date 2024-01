Tekken 8: Trailer zu Kuma

Bandai Namco versorgt uns mit einem neuen Trailer zu "Tekken 8". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns Kuma aus "Tekken 8" knapp zweieinhalb Minuten lang vorgestellt. Der Bär feierte bekanntlich bereits im ersten Teil sein Debüt.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erscheint am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.