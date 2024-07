Tekken 8: Update 1.06 vorgestellt

Bandai Namco hat Update 1.06 für "Tekken 8" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Erscheinungstermin dafür gibt es auch schon.

Demnach ist Update 1.06 für "Tekken 8" ab 22. Juli verfügbar, also simultan zu DLC-Kämpferin Lidia Sobieska. Es ergänzt unter anderem einen Foto-Modus. Den Rest werden uns dann spätestens die offiziellen Patchnotes verraten.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.