Update 1.12 für Tekken 8 vorgestellt

Bandai Namco hat Update 1.12 für "Tekken 8" angekündigt. Es ist bereits im Laufe des heutigen Tages verfügbar.

Mit besagtem Update 1.12 wird unter anderem das 30jährige Jubiläum des Tekken-Franchise und das erste Jahr seit der Veröffentlichung von "Tekken 8" zelebriert. So gibt es etwa einen zeitlich begrenzten Fight Pass mit exklusiven Gegenständen.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.